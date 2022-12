Pkw-Lenkerin (18) prallte gegen Holzpflock

Die 18-Jährige war gegen Mitternacht auf der Hittisauerstraße in Richtung Hittisau unterwegs, als sie in der Parzelle Moos über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet. Beim Unfall zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Totalschaden. Nben Polizei und Rettung war auch die Ortsfeuerwehr Lingenau im Einsatz. Die Florianijünger sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.