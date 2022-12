Alko-Unfalllenker griff nach Flucht Polizisten an

Trunkenbold in Polizeigewahrsam

Der Verdächtige wurde anschließend festgenommen. „Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten ihm Handschellen angelegt werden“, so die Ermittler weiter. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete daraufhin die Verwahrung des Betrunkenen an. Am Montag soll der Mann einvernommen werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen.