Pinzgauer Christkindl-Postkasterl für Wünsche

In Zell am See gibt es Adventgefühle sowohl im Elisabethpark am See als auch am Stadtplatz. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich die Einheimischen wieder auf den so genannten Sternenadventmarkt. Alphörner werden dabei genauso zu hören sein wie Akkordeon-Töne. Ein eigenes Christkindl wird den Zeller Kindern am Tag zu Heiligabend (11 Uhr) Geschichten vorlesen.