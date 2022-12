Advent am Berg und im Zeichen von Stille Nacht

In Radstadt kommen Besucher des Adventmarkts am Stadtplatz am Schwedenfeuer zusammen. An den Wochenenden laden die Radstädter aber nicht nur auf den geschmückten Platz. An zwei Tagen können Interessierte bei einer Weihnachtswanderung unter anderem den längsten Adventkalender Europas bestaunen. Neu ist auch, dass Besucher eigene Tassen mitnehmen können. Wanderer mit eigenem Häferl bekommen ein Heißgetränk geschenkt.