Der echte Wiener, der zum Salzburger wurde

Sein Hof in Quengert war sein Rückzugsort. Zeit seines Lebens bezeichnete Karl Merkatz den Hof in Irrsdorf in der Gemeinde Straßwalchen so. Der Schauspiellegende und Frau Martha kam das bäuerliche Anwesen in den 1970er-Jahren unter. In der Quengert ist er gestern, Sonntag, im Alter von 92 Jahren verstorben.