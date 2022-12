Wenn aus ehrenamtlicher Arbeit Freundschaft wird

„Auf kleine Vereine wird vergessen“

Das Ehrenamt macht das Leben in vielen Einrichtungen und auch in unserem Haus bunter. Es ist der Mörtel, der unsere Gesellschaft zusammenhält„, ist Astrid Körner, Konrektorin der Diakonie de La Tour und Referentin der Freiwilligenarbeit, überzeugt. Damit die unentgeltliche Leistung auch weiterhin bestehen bleibt, setzen sich verschiedenste Kärntner Organisationen wie die Diakonie und die Caritas für bessere Rahmenbedingungen ein.“ Die großen Blaulichtorganisationen sind sichtbar. Aber es gibt so viele kleine Vereine, bei denen es an organisierten Strukturen fehlt und genau diese werden aber dringend benötigt", sagt Judith Oberzaucher von der Caritas Kärnten.