Berührender Abschied von Star-Koch Werner Matt

„Er war für mich wie ein zweiter Vater“, so Herbert Treiber, der nach der Verabschiedung vom 80-Jährigen in seinem Gasthaus die Tafel ausrichtete – Matt hatte die vergangenen Jahre vis-à-vis gewohnt. Treiber arbeitete sechs Jahre mit Werner Matt im Hilton-Plaza in Wien. Er ist also einer von mehr als 1000 Küchenchefs, unter ihnen auch Reinhard Gerer, Christian Petz und Alexander Kumptner, die durch die hohe Schule des „Koch des Jahres 1985“ gegangen sind, des Mitbegründers der „neuen Wiener Küche“. Damit hat der Wahl-Burgenländer der österreichischen Gastronomie ein Vermächtnis hinterlassen.