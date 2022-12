Neues Fischereirecht sieht Kurs und Prüfung vor

Ab 1. Jänner gilt im Burgenland ein neues Fischereirecht. Zukünftige Fischer, egal, ob sie am Neusiedler See, an einem Fluss oder an einem privaten Fischteich angeln wollen, müssen einen Kurs besuchen und die entsprechende Prüfung ablegen. Ausgenommen sind alljene, die in den vergangenen Jahren wenigstens einmal im Besitz einer gültigen Jahresfischereikarte waren.