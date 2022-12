Was läuft da mit Prass und Inter Mailand?

Näher will Hagmayr dieses Transfergerücht aber nicht kommentieren. Genauso wenig wie Sturm-Sportchef Andi Schicker. „Weil’s ein Gerücht ist, das ich selbst nur in Medien gelesen habe. Weder ein Manager noch jemand von Inter sind an uns herangetreten.“ Während man in Italien wissen will, wie gerne sich Prass doch den Mailänder „Nerazzurri“ anschließen will.