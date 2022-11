Klubs machen Jagd auf Sturm-Juwel

Treffen mit Lazio

Beim letzten Test am Freitag vor dem Camp-Abflug nach Marbella, steckte das Objekt der Begierde nicht (mehr) in der schwarzen Wäsch’. „Weil Prass angeschlagen ist. Noch ist kein Verein offiziell an uns herangetreten. Ich gehe davon aus, dass er uns bis Sommer erhalten bleibt“, meint Sportchef Andreas Schicker, der sich nach dem 4:0 gegen die Admira mit Lazios Sportdirektor Igli Tare in Wien traf. „Sein Sohn spielt ja bei Rapids Amateuren, wir tauschen uns aus.“