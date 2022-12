Schopp zurück in Hartberg ++ Bounce Fight Night

Markus Schopp tritt die Nachfolge von Klaus Schmidt in Hartberg an, die ÖSV-AthletInnen zeigen in den Abschlusstrainings auf und die Vorbereitung auf die 10. Bounce Fight Night - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 2. Dezember.