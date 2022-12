Van der Vaart: „Süle ist der deutsche Maguire“

Abwehr-Problem

Auch Süle, der im Sommer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt war, verursachte zuletzt durch Unkonzentriertheiten das ein oder andere Gegentor. Der 27-Jährige habe durchaus Anteil daran, dass Deutschland so früh seine Koffer packen musste, rechnet Van der Vaart mit dem Defensivmann ab. Jedoch sei die Verteidigung generell eine große Baustelle. „Deutschland hat ein Problem in der Abwehr", so der 39-Jährige.