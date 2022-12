Monsterwelle tötet Fahrgast auf Atlantikkreuzfahrt

Eine Kreuzfahrt verspricht meist eine entspannte und erholsame Auszeit am Wasser - doch was Hunderte Passagiere und Besatzungsmitglieder am Donnerstag an Bord der „Viking Polaris“ erleben mussten, gleicht einem Alptraum. Das Schiff wurde von einer Monsterwelle getroffen und schüttelte das Fahrzeug gewaltig durch. Ein Mensch verlor bei dem Unglück sogar das Leben, es gab mehrere Verletzte. Passagiere an Bord berichteten, es habe sich angefühlt, als habe das Schiff einen Eisberg getroffen.