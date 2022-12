1471 Tage ohne Auswärtssieg

Immer wenn die Roten Teufel in die Büchsenmacherstadt Ferlach müssen, herrscht Alarmstufe rot. Denn in den vergangenen drei Saisonen gab es jeweils ein ziemlich schmeichelhaftes Unentschieden für die Harder Handballer in Österreichs südlichster Stadt. Erst im Finish wurde der rettende Punkt erkämpft.