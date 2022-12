Aufsichtsratschef will für Energie-Hilfen kämpfen

Aufsichtsratschef und Landesvize Christian Stöckl (ÖVP) will nun auch in puncto Energiekostenzuschuss eine Regeländerung – auch dort seien Unternehmen, die öffentliche Eigentümer haben, ausgeschlossen. Er und weitere Landesfinanzreferenten haben sich nun an Wien gewandt. „Wir haben Finanzminister Brunner aufgefordert, er möge die Richtlinien so ändern, dass sie nicht diskriminierend sind“, berichtet Aufsichtsratschef Stöckl der „Krone“.