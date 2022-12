„Dieses Europa funktioniert nur mit Europäern“

„OÖ Krone“:Herr Haimbuchner, Sie stören sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention aus den 1950er-Jahren, weil diese nicht mehr zu den Anforderungen der heutigen Zeit passt beziehungsweise von Richtern am Menschenrechtsgerichtshof so „hingebogen“ wird, dass sie eben doch noch passen könnte.

Manfred Haimbuchner: Wenn man sich die sehr weit gehende Interpretation der Menschenrechtskonvention durch Richter vor Augen führt, ist klar, dass wir ein Problem haben. Das aber nicht unbedingt in der Menschenrechtskonvention an sich begründet ist, sondern an selbstgefälligen Richtern in Straßburg, die den Bezug zur Realität verloren haben.