Ex-Miss in Katar: Schultern bedeckt? Naja ...

Nach ihren ersten beiden „Auftritten“ bei der Fußball-WM in Katar war sie ob ihrer freizügigen Outfits von der Katar-affinen Community (social-)medial ziemlich gerügt worden. Zumal in Katar doch die „Vorschrift“ herrscht, in der Öffentlichkeit zumindest die Schultern bedeckt zu halten. Sehr zu Herzen scheint sich Fräulein Ivana Knöll, Ex-Miss-Kroatien bekennender Fan ihrer Nationalmannschaft, die Empfehlung nicht genommen haben. Das jedenfalls suggeriert ihr Outfit, mit dem sie das Stadion beim Spiel Kroatiens gegen Belgien am Donnerstagabend enterte.