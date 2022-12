Chancen von Älteren im Tiroler Jobmarkt steigen

Tirol verliert jedes Jahr 2000 Erwerbstätige

Im Klartext: Die Tiroler Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft in den kommenden 15 Jahren jährlich um rund 2000 Personen! „Ältere Arbeitskräfte rücken angesichts des Personalmangels zunehmend in den Fokus“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Alfred Lercher. Er ist sich sicher: „An einer altersfreundlichen Unternehmenskultur, der Förderung von lebenslangem Lernen und einem betrieblichen Gesundheitsmanagement führt in Zukunft kein Weg vorbei.“