Alkolenkerin zeigte sich nach Unfall selbst an

Eine 40-Jährige aus Gmunden fuhr mit ihrem Pkw am Donnerstag gegen 6.15 Uhr in Gmunden gegen die Einbahn in der Kuferzeile. Anschließend lenkte sie ihren Wagen, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, auf die Gleise der Straßenbahn, wo sie auf Höhe der Polizeiinspektion schließlich stecken blieb und nicht mehr vor oder zurück konnte.