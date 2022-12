Kindsmord in den USA nach 65 Jahren vor Aufklärung

Name soll auf Grabstein des unbekannten Kindes kommen

Die Ermittlungen, die sich über Jahre zogen, brachten keinen Durchbruch. In der ganzen Stadt waren damals Blätter mit dem Gesicht des blonden Buben verteilt worden, um die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Das Kind und der Fall wurden bekannt als „The Boy in the Box“ (Der Junge im Karton) und „America‘s Unknown Child“ (Amerikas unbekanntes Kind) - so steht es auch auf dem Grabstein auf Philadelphias Ivy Hill-Friedhof. Dort waren die Überreste zuletzt 2019 exhumiert worden, um DNA-Proben zu nehmen, wie es weiter hieß. „Ich bin froh, dass ich den Namen des kleinen Buben auf dem Grabstein sehen werde“, sagte eine Mitarbeiterin des Friedhofes.