Die Grippe schlägt heuer dreimal so oft zu

Gemeldete Infekte gestiegen

Der Blick in die Statistik zeigt’s klar: Im Vorjahr gab es in der Kalenderwoche 47 (21. bis 27. November 2021) insgesamt 10.443 gemeldete grippale Infekte von Arbeitnehmern in Oberösterreich. Heuer waren es in der Vorwoche hingegen um fast 3000 erkrankte Landsleute mehr. Bei der echten Grippe haben sich die Meldungen von 26 auf 64 fast schon verdreifacht. Kurios: Die Gesamtanzahl der Krankenstände der Vorwoche sank im Jahresvergleich hingegen um fast 1000 Patienten.