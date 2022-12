Das können Sie gegen Schimmel tun

Was hilft gegen Schimmel?

In erster Linie weniger Luftfeuchtigkeit. Diese sollte um die 40 bis 60 Prozent in der Wohnung betragen. Schimmelbildung beginnt überall dort, wo die Luftfeuchtigkeit in einem Zeitraum von 72 Stunden über 75 Prozent beträgt. Lüften hilft auch viel. Wenn wir aber schon vom Schimmel heimgesucht werden, dann helfen diese Mittel: