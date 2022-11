Opfer überredete Messerstecher, sich zu stellen

Messerstecher in Haft, Fluchthelferin angezeigt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte der 52-Jährige schließlich am Montag in Bischofshofen (Salzburg) festgenommen werden. Sein Kontrahent soll ihn am Telefon zur Aufgabe überredet haben. Der Weststeirer wurde inzwischen von südsteirischen Ermittlern übernommen, einvernommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.