Tochter nach 51 Jahren wieder mit Eltern vereint

Die Familie nutzte die Ergebnisse eines DNA-Tests, ein Muttermal an Melissa und ihren Geburtstag, um zu bestätigen, dass sie tatsächlich das Mädchen ist, das vor 51 Jahren entführt wurde. „Wir sind überglücklich, dass wir wieder vereint sind“, so die Familie. „Ich konnte nicht aufhören zu weinen, als wir uns nach so langer Zeit wieder sahen“, erzählt Melissas Schwester Victoria Garner.