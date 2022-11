ÖSV-Olympiasieger jagt seine vierte Kristallkugel

Besser dastehen will „Izzi“ jedenfalls in Les Deux Alpes, wo am Freitag die Quali und am Samstag das erste Rennen wartet. „Ein guter Start würde gleich Druck wegnehmen“, weiß der dreifache Gesamtweltcupsieger, der in der Vorsaison beim Angriff auf seine vierte Kristallkugel beim Finale von einer Covid-Infektion ausgebremst wurde und so Martin Nörl (D) den Vortritt lassen musste. „Das Ergebnis hängt aber von vielen Faktoren ab und am Ende braucht es am Tag X auch ein Quäntchen Glück.“