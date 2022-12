Die Austro-Promis schwelgten heuer im Liebesglück

„Dancing Stars“-Traumpaar sagte Ja

Den Bund fürs Leben geschlossen hat 2022 auch das „Dancing Stars“-Traumpaar Maria Santner und Marco Angelini. Nach einem Heiratsantrag im ORF-Ballroom traten die Profi-Tänzerin, die in der letzten Staffel der beliebten ORF-Show in der Jury saß, und ihr Liebster in diesem Sommer vor den Altar. Gefeiert wurde anschließend auf dem Weingut Hirschmugl in der Steiermark, wie die überglückliche Braut auf Instagram nun bekannt gab. „Mr. & Mrs. Angelini-Santner“, schrieb Santner auf Instagram zu einem Foto, auf dem das Brautpaar zu sehen ist.