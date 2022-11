In Hallein traten 400 Lieter Diesel aus

Auf einem Parkplatz in Hallein-Kaltenhausen sind am Dienstag rund 400 Liter Diesel ausgetreten, wie das Land in einer Aussendung bestätigte. Den Einsatzkräften gelang es rasch, diesen zu binden. Die Trinkwasserversorgung für die Anrainer sei laut Katastrophenschutz nie in Gefahr gewesen.