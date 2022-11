Gastgeber-Auto verschwand mit Übernachtungsgästen

Von Montag auf Dienstag hatten zwei Frauen (26 und 27) sowie ein 36 Jahre alter Mann aus Bosnien in der Innsbrucker Wohnung des 57-Jährigen übernachtet. Der Hausherr indes fuhr mit seinem Firmenwagen zu seiner Lebensgefährtin (51) und verbrachte die Nacht dort - wohl in dem Glauben, er könne seinen Bekannten vertrauen. Das Auto der 51-Jährigen blieb vor dem Wohnhaus des Kroaten stehen, der Schlüssel befand sich in seiner Wohnung.