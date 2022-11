„Habe einige komische Sachen im Leben gemacht“

Langweilig dürfte es Thomas Anders nicht werden: Neben seinem Podcast „Modern Talking ... Einfach Anders!“ verkauft er seinen eigenen Wein, arbeitet an seinem zweiten Kochbuch und tourte im Sommer noch quer durch die Vereinigten Staaten. Was das Skurrilste ist, was der Sänger je gemacht hat, und warum er Österreich so liebt? Das alles sehen Sie im Video.