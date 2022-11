Silbereisen verbringt Weihnachten bei DJ Ötzi

Dass sie beruflich auf der selben Wellenlänge sind, ist kein Geheimnis: DJ Ötzi begrüßte Florian Silbereisen bereits letztes Jahr in seiner Weihnachtssendung „Zauberhafte Weihnacht“ in Flachau. Auch heuer wird der deutsche Schlagerstar Salzburg wieder einen Besuch abstatten – dieses Mal aber aus privatem Anlass. Schon am 23. Dezember wird er zu Gerhard Friedle – so heißt DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen – und dessen Familie reisen.