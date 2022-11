Fall Diana (4): Mutter in Krems vor der Richterin

„Wurden in den USA Opfer von häuslicher Gewalt“

Der Vorwurf, der die 44-Jährige nun ins Landesgericht Krems führte, lautet Kindesentziehung - bedroht mit bis zu drei Jahren Haft. Sie habe Diana im Sommer 2021 versteckt und so dem Vater, der in den USA das alleinige Sorgerecht erkämpft hatte, entzogen. Schon zu Beginn ihrer Stellungnahme brach die Niederösterreicherin in Tränen aus: „Wir wurden in den USA Opfer von häuslicher Gewalt, von der auch unser Kind nicht ausgenommen war.“ Im Heimaturlaub mit Diana 2019 fasste sie den Entschluss: „Ich wollte die Scheidung.“ Zum vermeintlich vereinbarten Scheidungstermin in Österreich erschien ihr Mann nicht.