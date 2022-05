Mutter verzweifelt: „Will meine Diana wiederhaben“

„Die Beamten hatten kein Mitleid mit uns“

Am 20. Jänner, als Polizisten in die Wohnung der Krankenschwester in Niederösterreich gekommen waren „und mein Kind mitgenommen haben“. Um es - in Begleitung seines Vaters, eines Amerikaners - zum Flughafen Schwechat zu bringen, „wo es mit ihm eine Maschine nach Los Angeles besteigen musste“. Dem Drama war ein jahrelanger Sorgerechtsstreit vorausgegangen - den Julia Ericksons Ehemann vorerst gewonnen hat, dessen wirkliches Ende jedoch nicht vorhersehbar scheint.