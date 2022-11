Roma-Coach Mourinho angelt nach Salzburg-Juwel

Ab nach Italien?

Mit Kjaergaard droht Trainer Matthias Jaissle ein weiterer Star-Abgang. Wie unter anderem „Calciomercato“ schreibt, will Mourinho den Dänen an Bord holen, um das Mittelfeld der Römer zu verstärken. 2021 war der 19-Jährige von Liefering in die erste Mannschaft aufgestiegen, stand in der laufenden Saison bislang in jedem Bundesliga-Spiel auf dem Rasen, wobei ihm zwei Treffer und vier Assists gelangen.