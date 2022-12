8 Mrd. Menschen auf der Erde - sind das zu viele?

Mitte November wurde die acht Milliarden-Marke geknackt und damit auch ein Rekord: noch nie zuvor in der Geschichte gab es mehr Menschen auf der Erde. Was bedeutet das für unser Zusammenleben und: sind wir zu viele? Darüber spricht Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwoch, 20.15 Uhr, auf krone.tv!