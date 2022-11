Tirol: Hüttenbrand vernichtet vier Bienenvölker

Einsatz für die Florianijünger der Feuerwehren Niederndorf, Ebbs und Niederndorferberg in Niederndorf im Tiroler Bezirk Kufstein am Sonntag. Eine Hütte am Waldrand stand in Flammen. Während Personen nicht zu Schaden kamen, vernichtete das Feuer zahlreiche Bienen.