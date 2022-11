US-Kleinflugzeug blieb in Hochspannungsmast hängen

Zu einem spektakulären und gefährlichen Einsatz mussten die Rettungskräfte am Sonntagabend im US-Staat Maryland ausrücken. Ein Kleinflugzeug war in einen Hochspannungsmasten gekracht und blieb in diesem hängen. Der Pilot der Maschine und ein mitgereister Passagier mussten stundenlang auf ihre Rettung warten. Es kam zu massiven Stromausfällen, auch zwei Krankenhäuser waren betroffen.