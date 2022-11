Patient lag im Linzer Spital elf Tage in Lärmhölle

Baustellenlärm war in einem gut dokumentierten Fall ganz besonders schlimm, haben wir berichtet, nämlich im Bau B des Med Campus III in Linz (das frühere AKH), wo ein sterbendes Kind in einer Lärmhölle liegen musste, die ein Pfleger auf Video dokumentierte, worüber Betriebsrat Helmut Freudenthalter die „Krone“ informierte. Weil es so auch im Bau A bei Bauarbeiten passiert sei und womöglich künftig anderswo im Spital bei anderen Bauprojekten wieder so sein werde.