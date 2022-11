Kärnten schrammte am Privatuni-Fiasko knapp vorbei

Heftige Kritik schon bei der Idee

Bis 2013 stand Kärnten auf Betreiben der damals blauen Regierung und von Landesrat Christian Ragger in Verhandlungen mit der SFU über die Etablierung eines Medizinstudiums in Klagenfurt. Kritik, etwa von Unirektor Oliver Vitouch, wurde abgeschmettert. Ragger am 10. Dezember 2012: „Es ist nicht nachvollziehbar, wenn Vitouch die Qualität der zukünftigen Medizin-Uni anzweifelt.“ Die ab 2013 rote Landesregierung in Kärnten ließ das Projekt platzen. Klubobmann Herwig Seiser: „Die horrenden Kosten, auch für Studierende, vertrugen und vertragen sich nicht mit sozialdemokratischer Bildungspolitik.“ Eine geringe Abschlagszahlung folgte.