Weihnachtliches Treiben im ganzen Burgenland

Schwimmende Krippe in Oggau

Etwas Besonderes hat man sich in Oggau einfallen lassen. Marie Luis Butterfly von Marias Marina hat bei dem Künstler Slobodan Oreščanin eine Krippe aus Holz in Auftrag gegeben. Diese wurde gestern zu Wasser gelassen und schwimmt jetzt im Hafenbecken von Oggau. Heute um 17 Uhr wird sie zum ersten Mal beleuchtet. Natürlich mit weihnachtlichen Klängen, Benefizpunsch und noch so einigem mehr.