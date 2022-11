Bürger fordern: „Behutsam mit alter Werft umgehen“

Infoabend für Bürger

„Wir haben aber leider keine konkreten Pläne in der Hand, können uns nur an altbekannten Projektunterlagen halbwegs ein Bild machen“, erklärt Regina Gruber. Gemeinsam mit anderen couragierten Bürgern hat sie nun zu einem Infoabend zum Thema „Werft - Wie groß soll sie werden?“ eingeladen. Die Stimmung vor Ort in der vollbesetzten Michlfarm war klar: Gewünscht wird eine sanfte, verkehrsberuhigte und ökologische Nutzung. Zusätzlich dazu präsentierte das Team einen umfangreichen Forderungskatalog. „Wir wünschen uns auf dem gesamten Areal inklusive Zirkuswiese ein Maximum an 1300 neuen Einwohnern“, meinte Harald de Boer.