Vernichtungsverbot für Ladenhüter soll kommen

4,6 Millionen Kilo Textilien

Nach Schätzung von Greenpeace wurden in Österreich im Vorjahr 4,6 Millionen Kilogramm ungenutzter Textilien vernichtet, mindestens 1,31 Millionen Retourenpakete mit Kleidung und 120.000 mit Elektroartikeln landeten demnach am Müll. „Wenn man sich diese Zahlen anhört, dann weiß man, da läuft was falsch“, sagte Gewessler, denn gerade die Produktion von Textilien und Elektroartikeln sei energie- und rohstoffintensiv.