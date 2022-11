Darum will Kylie Jenner Babynamen nicht verraten

Es ist zum Jaulen. Auch neun Monate nach der Geburt will Kylie Jenner der Welt noch immer nicht verraten, wie ihr Sohn wirklich heißt. Das Kardashian-Küken und ihr Lebensgefährte Travis Scott hatten in der Geburtsurkunde den Vornamen Wolf eingetragen. Doch sieben Wochen nach der Geburt informierte die 24-Jährige ihre Follower: „Damit ihr es wisst, unser Sohn heißt nicht mehr Wolf. Der Name fühlte sich für uns falsch an, das passt nicht zu ihm.“