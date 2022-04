Kylie Jenner: Rätselraten um Baby-Name geht weiter

Es ist schon eine Krux: Eigentlich ist ja der Name des Nachwuchses eines der Dinge, über die sich werdende Eltern am meisten den Kopf zerbrechen. Bei Kylie Jenner und Travis Scott läuft alles aber irgendwie anders. Denn Klein-Wolf heißt derzeit gar nicht mehr Wolf - und trägt auch noch keinen anderen Namen. Der Jenner-Zwerg ist momentan nämlich namenlos und wie es ausschaut, wird sich so schnell auch nichts daran ändern.