Schweiz feiert Auftaktsieg ++ Ärger bei Red Bull

Die Schweiz startet mit einem Sieg gegen Kamerun in die Weltmeisterschaft, Matthias Mayer ist heiß auf die ersten Speed-Rennen in Lake Louise und im Formel 1 Team von Red Bull hängt der Haussegen schief - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 24. November.