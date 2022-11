So reagiert Red Bull auf die Ukraine-Aktivisten

Das Ziel der Demonstranten: die Aktivitäten des Unternehmens in Russland zu kritisieren. Denn Red Bull gebe es weiterhin in Supermärkten in Russland zu kaufen, schreiben die Aktivisten des „Ukraine Solidarity Project“ auf einer eigens für den Protest eingerichteten Website. Die Red-Bull-Bosse würden „gerne weiterhin Steuern an das Kreml-Regime zahlen“ und signalisieren, dass Putins Krieg in der Ukraine keine Hürde für Profite sei.