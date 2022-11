Salzburger Festspiele haben neue Schauspiel-Chefin

Die 1966 im aserbaidschanischen Baku geborene Exilrussin hat bereits einmal mit Markus Hinterhäuser zusammengearbeitet, und zwar 2016 ebenfalls als Schauspieldirektorin bei den Wiener Festwochen. Davydova war Theaterkritikerin, Chefredakteurin der Zeitschrift „Teatr.“, Kuratorin und Festivalleiterin. Mit ihrem Festival „Neues Europäisches Theater“ (NET) war sie für den russischen Theaterboom der vergangenen 15 Jahre mitverantwortlich, dem Putins Politik ein Ende setzte. Sie musste Anfang März Russland verlassen, nachdem sie unmittelbar nach dem Überfall auf die Ukraine eine Petition verfasst hatte, in der sie zum sofortigen Ende des Kriegs aufrief. Seither lebt sie in Berlin. Gegenwärtig arbeitet sie laut Aussendung an einem Stück namens „Land of No Return / Land ohne Wiederkehr“ für das Münchner Residenztheaters und an einem Projekt mit dem Titel „The Museum of Uncounted Voices / Das Museum der ungezählten Stimmen“, einer Koproduktion des HAU Berlin und der Wiener Festwochen.