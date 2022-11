„Wer Dreckshacken macht, soll Staatsbürger werden“

Svazek: „Neo-Österreicher würden sicher FPÖ wählen“

Für die blaue Landesparteiobfrau Svazek teile der Riss in den Klassen eher die Klasse in jene Hälfte, die Deutsch zur Muttersprache hat und in jene, die nur schlecht unsere Sprache sprechen. Das sei gerade in Wien ein „Riesenproblem“. Für sie müsse man sich „die Staatsbürgerschaft auch verdienen“, denn selbst bei Menschen, die hier geboren wurden, sei es nicht automatisch so, „dass er sich dann auch als Österreicher fühlt“. Sie sei sich außerdem sicher, dass viele Menschen, die die Hürde geschafft haben, dann auch die FPÖ wählen würden. Denn: „Die FPÖ ist die Partei, die für Leistung eintritt“.