Dieb stiehlt teuren Ring aus Juweliergeschäft

Die Tat geschah in der Salzburger Altstadt. Der Dien ließ sich vom Verkäufer einen Ring vorzeigen und konnte ihn in weiterer Folge mittels eines Tricks stehlen. Der Täter ist nach wie vor flüchtig, Angestellte haben aber beobachtet, dass der Dieb mit dem Ring im Gepäck in einen Obus Richtung Wals/ Outletcenter gestiegen ist. Die Beamten fahnden nun nach dem Dieb und veröffentlichten Fotos der Überwachungskamera.