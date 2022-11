Goretzka: Aus Joker-Frust nur hinterhergetrabt?

Die peinliche 1:2-Niederlage Deutschlands gegen Japan am Mittwoch hat auch Weltmeister und TV-Experte Bastian Schweinsteiger geschockt. Der frühere Bayern-Star redete sich in der ARD richtiggehend in Rage und ging vor allem mit Leon Goretzka hart ins Gericht. „Schweini“ unterstellte dem Mittelfeldspieler, dass er beim ersten Gegentor aus Frust seinem Gegenspieler nur hinterhergetrabt sei.