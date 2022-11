Kopfüber in Auto gefangen: Frau alarmierte Tochter

Frau konnte noch per Handy um Hilfe rufen

Offenbar konnte sie trotz Verletzung per Handy die Tochter alarmieren, die die Polizei verständigte. Angehörige kamen dann zur Absturzstelle und waren angesichts der Umstände erleichtert, dass die Verletzungen nicht allzu schlimm waren. „Wir haben die Frau in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr routinemäßig mit der Trage geborgen“, schildert Gerhard Radlherr, Ortsstellenleiter der Bergrettung Kufstein. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Mann an der Unfallstelle, die Rettung mit zwei Autos und insgesamt neun Helfern.